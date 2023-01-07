KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.
Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.