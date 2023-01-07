KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi

GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.



Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.



