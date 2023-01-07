KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için verilen burs ve kredilerin hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Burs ve kredi ödeme tarihleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi - 1

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi - 2

 

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi - 3

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi - 4

GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.

Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.

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