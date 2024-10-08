KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, ilk defa burs alacak olan öğrenciler KYK bursunun ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025'te KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?