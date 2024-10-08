KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, GSB üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler, 2025 KYK bursunun ne kadar olacağını merak ediyor. Üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, güncel KYK ücretlerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, ilk defa burs alacak olan öğrenciler KYK bursunun ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025'te KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?