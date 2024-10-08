KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, GSB üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler, 2025 KYK bursunun ne kadar olacağını merak ediyor. Üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, güncel KYK ücretlerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? - 1

2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, ilk defa burs alacak olan öğrenciler KYK bursunun ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025'te KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

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KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? - 2

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.

KYK bursu ne kadar? 2025 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? - 3

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

2025 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplardan olması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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