KYK bursu ne kadar? 2025'te KYK bursu ne kadar olacak?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Öte yandan KYK burs miktarının şu an ne kadar olduğu ve 2025 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. İşte, 2024-2025 KYK burs zammında son durum...