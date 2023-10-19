KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu gece sona eriyor. 19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler başvuru yaparken bir yandan da güncel KYK burs ve kredi ödeme miktarını merak ediyor. Peki, KYK bursu ne kadar?

KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak? - 1

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvuruları bugün sonra erecek. Bu gelişme ile beraber, güncel burs/kredi miktarı da merak konusu oldu. İşte, 2023 KYK burs ödeme miktarı...

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KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak? - 2

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak? - 3

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

2023 Ocak ayında yapılan zamla lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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