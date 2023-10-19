KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvuruları bugün sonra erecek. Bu gelişme ile beraber, güncel burs/kredi miktarı da merak konusu oldu. İşte, 2023 KYK burs ödeme miktarı...