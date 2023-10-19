KYK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 KYK burs ücreti ne kadar olacak?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu gece sona eriyor. 19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler başvuru yaparken bir yandan da güncel KYK burs ve kredi ödeme miktarını merak ediyor. Peki, KYK bursu ne kadar?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvuruları bugün sonra erecek. Bu gelişme ile beraber, güncel burs/kredi miktarı da merak konusu oldu. İşte, 2023 KYK burs ödeme miktarı...