KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor?
Üniversitelerin kapanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler burs ödemelerinin sona ereceği tarihi araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor?
Üniversite öğrencilerinin burs tercihlerinde öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl binlerce öğrenciye kredi/burs desteği sağlıyor. KYK bursu her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor.