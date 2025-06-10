KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor?

KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ NEDENLERLE KESİLİR?

Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) YÖKSİS bilgileri servis üzerinden kontrol edilerek veya öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir.



