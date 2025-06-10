KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor?

Üniversitelerin kapanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler burs ödemelerinin sona ereceği tarihi araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor?

KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor? - 1

Üniversite öğrencilerinin burs tercihlerinde öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl binlerce öğrenciye kredi/burs desteği sağlıyor. KYK bursu her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor.

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KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor? - 2

Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılıyor. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder.

KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor? - 3

KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ NEDENLERLE KESİLİR?

Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) YÖKSİS bilgileri servis üzerinden kontrol edilerek veya öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir.

KYK bursu ne zaman bitiyor? KYK bursu hangi ayda kesiliyor? - 4

Burs/kredinin kesilme sebeplerinden herhangi birinin normal öğrenim süresi içerisinde gerçekleşmesi ve bu durumun Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmesi halinde öğrencilerin burs/kredisi kesilmektedir.

Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona erer.

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