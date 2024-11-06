KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?

KYK BURSUNA ZAM GELECEK Mİ?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.



Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.



2025 yılında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.