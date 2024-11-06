KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?
2024-2025 eğitim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylanması gerekiyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci şimdi paraların hesaplarına yatacağı ilk tarihi ve güncel KYK burs/kredi miktarını merak ediyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Tüm gözler şimdi 2024-2025 eğitim yılında geçerli olacak burs/kredi miktarı ve banka hesaplarına yapılacak ilk ödemelerin tarihinde olacak.