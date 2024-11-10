KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesi ardından ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK toplu ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri) - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, açıklandı. Maddi destek almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri ise KYK bursu ödeme takvimine çevrildi. Peki, 2024-2025 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak, burs ve krediler toplu mu ödenecek?

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KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri) - 2

Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.


KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri) - 3

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri) - 4

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

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