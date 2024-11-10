KYK bursu ne zaman yatacak? (2024 - 2025 dönemi KYK burs ödeme tarihleri)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesi ardından ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK toplu ödemeleri ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, açıklandı. Maddi destek almaya hak kazanan öğrencilerin gözleri ise KYK bursu ödeme takvimine çevrildi. Peki, 2024-2025 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak, burs ve krediler toplu mu ödenecek?