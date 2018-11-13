KYK bursu ne zaman yatacak? (KYK kredi ve burs işlemleri hakkında merak edilenler)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yıl da ödemeleri ekim ayından itibaren geçerli olacak şekilde düzenleyecek. Öğrencilere ilk burs ve kredi ödemesi ise Ocak 2019'da yapılacak.



Bu da öğrencilerin ilk ödemelerinde daha fazla burs ve kredi alacağı anlamına geliyor.



Ödemeler Şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık bin doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılacak.

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.