KYK bursu ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (KYK kredi ve burs işlemleri hakkında merak edilenler)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başladı.

Öğrencilere ilk burs ve kredi ödemesi ise ocakta yapılmıştı.



Bu da öğrencilerin ilk ödemelerinde daha fazla burs ve kredi alacağı anlamına geliyor.



Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.

Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.