KYK DEVLET YURDU SONUÇLARI 2025: KYK yurt sonuçları son dakika erişime açıldı mı, bugün açıklanacak mı?
KYK yurt başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Öğrencilik hayatını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı devlet yurtlarında sürdürmek isteyen binlerce aday başvurularını 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazarak sonuç ekranına gidebilecek. “Yurt kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar, devlet yurtlarında konaklama hakkı elde edecek. Peki KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte, KYK yurt sonuçları görüntüleme ekranı…
KYK yurt sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuçlar mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak. KYK yurt değerlendirme işlemleri, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer durumlara göre yapılacak. Şehit eşi, şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar, devlet yurtlarında öncelikli olacak ve ücret alınmayacak. KYK yurt sonuçları ekranında, kayıt hakkı kazanılan yurdun adı, açık adresi, kayıt için gerekli bilgiler ve iletişim numarası yer alacak. Peki KYK yurt sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK yurt sonuçları ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylar…