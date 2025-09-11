KYK DEVLET YURDU SONUÇLARI 2025: KYK yurt sonuçları son dakika erişime açıldı mı, bugün açıklanacak mı?

KYK yurt başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Öğrencilik hayatını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı devlet yurtlarında sürdürmek isteyen binlerce aday başvurularını 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazarak sonuç ekranına gidebilecek. “Yurt kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar, devlet yurtlarında konaklama hakkı elde edecek. Peki KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte, KYK yurt sonuçları görüntüleme ekranı…

KYK yurt sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuçlar mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak. KYK yurt değerlendirme işlemleri, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer durumlara göre yapılacak. Şehit eşi, şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar, devlet yurtlarında öncelikli olacak ve ücret alınmayacak. KYK yurt sonuçları ekranında, kayıt hakkı kazanılan yurdun adı, açık adresi, kayıt için gerekli bilgiler ve iletişim numarası yer alacak. Peki KYK yurt sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK yurt sonuçları ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylar…

KYK YURT SONUÇLARI 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?

KYK yurt sonuçları için kritik günlere girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt sonuçlarının 11-12 Eylül tarihlerinde erişime açılması bekleniyor. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre bu yıl sonuçların daha önceki yıllara kıyasla daha erken ilan edilmesi bekleniyor. 

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

“KYK yurt sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak.

Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama “ yazarak adaylar sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

YEDEK ADAYLAR SIRA BEKLEYECEK

KYK yurt başvuru sonuçları ilan edildikten sonra kayıt dönemi başlayacak. Belirlenen takvimde kayıt yaptırmayan adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonucu sorgulama adresini takip edecek.

