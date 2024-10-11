KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama

Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrenciler, KYK ek tercih yurt başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci geride kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama - 2

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024-2025 dönemi GSB yedek yurt sonuçları bugün açıklandı.

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama - 3

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama - 4

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER