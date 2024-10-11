KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ek yurt başvuru sonucu 2024 sorgulama
Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrenciler, KYK ek tercih yurt başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci geride kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.