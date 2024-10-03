KYK ek tercih yurt başvurusu başladı: Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler nasıl yurt başvurusu yapacak?
KYK ek tercih yurt başvurularının başladığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri için; Yurt Başvuruları Başladı!" denildi.
Üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ek tercihle üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvurularını bekliyordu.2024-2025 KYK ek tercih yurt başvuruları 3 Ekim itibariyle başladı.