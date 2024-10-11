KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı)

Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrencilerin başvurduğu KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurtları ek yerleştirme sonuçları için yazılı açıklama yaptı. KYK ek yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı) - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci ardından başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı) - 2

SONUÇ DUYURUSU YAPILDI

GSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sevgili Gençler,

GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! 

Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. " denildi.

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı) - 3

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı) - 4

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.


KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı) - 5

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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