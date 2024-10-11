KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonucu sorgulama ekranı)
Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrencilerin başvurduğu KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma günü ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurtları ek yerleştirme sonuçları için yazılı açıklama yaptı. KYK ek yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci ardından başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.