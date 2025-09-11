KYK ek yurt başvuru takvimi merak konusu oldu: 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, dikkatler ek yerleştirme sürecine yöneldi. İlk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde boş kontenjanlar kamuoyuna duyurulacak; adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda belirlenen tarihler arasında ek yurt başvurularını gerçekleştirebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sağladığı konaklama desteğinden yararlanmak isteyen üniversite adaylarının başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı 11 Eylül 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.