KYK ek yurt başvuru takvimi merak konusu oldu: 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

DUYURULARI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Dolayısıyla 2025 yılı için ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ekim ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, kesin tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmeli.