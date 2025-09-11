KYK ek yurt başvuru takvimi merak konusu oldu: 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, dikkatler ek yerleştirme sürecine yöneldi. İlk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde boş kontenjanlar kamuoyuna duyurulacak; adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda belirlenen tarihler arasında ek yurt başvurularını gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sağladığı konaklama desteğinden yararlanmak isteyen üniversite adaylarının başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı 11 Eylül 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci resmen başlayacak. Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların hakları sona erecek ve boş kalan kontenjanlara sırayla yedek adaylar yerleştirilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2024 yılında KYK yurt başvuruları 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos 2024’te ilan edilmişti. Bu sonuçların ardından kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılmış, boş kontenjanlara göre ek yerleştirme başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

DUYURULARI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Dolayısıyla 2025 yılı için ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ekim ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, kesin tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmeli.

