KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır?

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.



Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması gerekiyor.



Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor.



Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Öğrencilerin yurt kaydıyla ilgili sorun yaşamaması için yurt ücretini her ay düzenli olarak ilgili ay içerisinde ödemesi gerekiyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor.