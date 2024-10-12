KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır?
KYK ek yurt başvuru süreci ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır?
Ek kontenjan, özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama öğrencileri ile depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.