KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvuru süreci ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır?

KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır? - 1

Ek kontenjan, özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama öğrencileri ile depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

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KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır? - 2

KYK EK YURT KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanması gerekiyor.

KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır? - 3

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması gerekiyor.

Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor.

Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Öğrencilerin yurt kaydıyla ilgili sorun yaşamaması için yurt ücretini her ay düzenli olarak ilgili ay içerisinde ödemesi gerekiyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor.

KYK ek yurt kayıt takvimi: KYK ek yurt kayıtları için son gün ne zaman? Ek kayıt nasıl yapılır? - 4

TAHHÜTNAME ONAYI

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 13 Ekim saat 23.00’e kadar e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

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