KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? GSB KYK ilk kayıt ücreti son ödeme tarihi

2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Gençler, yerleştikleri yurda kayıt aşamasında ''ilk kayıt'' ücreti ödemeliler. Bu ücret içerisinde güz bazlı yatak parası ile güvence bedeli yer alıyor. İlk kayıt esnasıda tutar, yurda ve kayıt tarihine göre değişiyor. 2025 KYK ilk kayıt ücreti nasıl ve nereden ödenir?