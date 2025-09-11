KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? GSB KYK ilk kayıt ücreti son ödeme tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için ilk yerleştirme süreci tamamlandı. 1-5 Eylül tarihleri arasında KYK yükseköğretim yurdu başvurusunda bulunan öğrencilerin sonuçları 11 Eylül'de duyuruldu. Yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücreti tutarı ve ödeme tarihine dair detayları GSB'den sorguluyor. İlk kez yurda yerleşen öğrencilerden temin edilen ilk kayıt ücreti her yurda göre değişiyor. Ücret ödemesi ardından gençler taahhütname onayı veriyor. İşte, KYK ilk kayıt ücretine dair merak edilenler...

2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Gençler, yerleştikleri yurda kayıt aşamasında ''ilk kayıt'' ücreti ödemeliler. Bu ücret içerisinde güz bazlı yatak parası ile güvence bedeli yer alıyor. İlk kayıt esnasıda tutar, yurda ve kayıt tarihine göre değişiyor. 2025 KYK ilk kayıt ücreti nasıl ve nereden ödenir?

2025-2026 KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemsi gerek ilk kayıt ücreti; gün bazında yatak ücreti ve güvence bedellerini kapsıyor. Güvence bedeli kayıt sildirme durumunda iade edilir. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştiği yurt ve yerleşme tarihine göre değişiklik gösterir.

Ödeme esnasında ATM'lerde ilk kayıt tutarı otomatik olarak ekrana çıkacaktır.

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEME

Öğrencilerin ödeme takvimi farklılık gösterir. Verilen süre içerisinde Ziraat ATM’lerden (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ), kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından veya Ziraat İnternet Bankacılığı üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, sabit bir tutar değildir ve her yurtta farklıdır. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numarası ile sorgulama yapıldığında ücret otomatik olarak çıkacaktır.

Ödeme işleminin ardından turkiye.gov.tr’de bulunan “YURT KAYIT İŞLEMLERİ” linkinden taahhütname onayı yapılması gerekir. Bu onay işleminin ardından yurt kaydı gerçekleşir, öğrenci aynı gün yurtta barınmaya başlayabilir.

