KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? GSB KYK ilk kayıt ücreti son ödeme tarihi
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için ilk yerleştirme süreci tamamlandı. 1-5 Eylül tarihleri arasında KYK yükseköğretim yurdu başvurusunda bulunan öğrencilerin sonuçları 11 Eylül'de duyuruldu. Yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücreti tutarı ve ödeme tarihine dair detayları GSB'den sorguluyor. İlk kez yurda yerleşen öğrencilerden temin edilen ilk kayıt ücreti her yurda göre değişiyor. Ücret ödemesi ardından gençler taahhütname onayı veriyor. İşte, KYK ilk kayıt ücretine dair merak edilenler...
2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Gençler, yerleştikleri yurda kayıt aşamasında ''ilk kayıt'' ücreti ödemeliler. Bu ücret içerisinde güz bazlı yatak parası ile güvence bedeli yer alıyor. İlk kayıt esnasıda tutar, yurda ve kayıt tarihine göre değişiyor. 2025 KYK ilk kayıt ücreti nasıl ve nereden ödenir?