KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sürecinin başlaması ardından sürecin ayrıntıları merak ediliyor. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) KYK burs ve kredileriyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtları paylaştı. Peki, KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman
KYK 2024 burs ve kredi başvuruları sürmeye devam ederken, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri için "Sıkça sorulan sorular" yayımlandı. Öğrenciler kygm.gsb.gov.tr adresinden sıkça sorulan soruları görüntüleyip cevapları öğrenebilecek.