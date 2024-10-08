KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sürecinin başlaması ardından sürecin ayrıntıları merak ediliyor. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) KYK burs ve kredileriyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtları paylaştı. Peki, KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman

KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı - 1

KYK 2024 burs ve kredi başvuruları sürmeye devam ederken, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri için "Sıkça sorulan sorular" yayımlandı. Öğrenciler kygm.gsb.gov.tr adresinden sıkça sorulan soruları görüntüleyip cevapları öğrenebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı - 2

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK KİŞİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı - 3

BURS ÖNCELİK DURUMU NASIL BELİRLENİR?

• Şehit/gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir): İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler: Ulusal Engelli Veri Bankası uygulamasının 18 yaş üstü alanında raporlarının kayıtlı olması gerekir.

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Amatör milli sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.

• Anne ve babası vefat edenler: Bakanlığımız tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) teyit edilmektedir.

• İlk yüz öğrencileri: ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.

KYK karşılıksız burs kimlere verilir? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlar? GSB sıkça sorulan soruları paylaştı - 4

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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