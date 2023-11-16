KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından, öğrencilerin şimdi de taahütname onayına dair araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrenci başvuru yapmıştı. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bini aştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. İşte, KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler...