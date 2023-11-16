KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından, öğrencilerin şimdi de taahütname onayına dair araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek?

KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler - 1

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrenci başvuru yapmıştı. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bini aştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. İşte, KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler...

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KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler - 2

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTECEK?


Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler - 3

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİN TAAHÜTNAME ONAYI

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ebeveynleri, e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

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