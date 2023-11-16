KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrenci başvuru yapmıştı. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bini aştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. İşte, KYK burs/kredi taahhütname onayı hakkında bilgiler...