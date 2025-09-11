KYK taahhütname onayı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Adım adım KYK taahhütname onayı

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK taahhütname onayı, devlet yurtlarına (KYK) yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt hakkını kaybetmemek için dijital ortamda yaptığı bir onay işlemidir. Bu işlem, e-Devlet üzerinden yapılır ve kesin kayıt niteliği taşır. Aşağıda süreci adım adım bulabilirsiniz:



