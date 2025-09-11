KYK taahhütname onayı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Adım adım KYK taahhütname onayı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu sonuçları ardından taahhütname onayı süreci gündem oldu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru sonrasında, KYK burs taahhütname onaylamaları için harekete geçildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor. Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK taahhütname onayı, devlet yurtlarına (KYK) yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt hakkını kaybetmemek için dijital ortamda yaptığı bir onay işlemidir. Bu işlem, e-Devlet üzerinden yapılır ve kesin kayıt niteliği taşır. Aşağıda süreci adım adım bulabilirsiniz:

Adım Adım KYK Taahhütname Onayı

1. E-Devlet’e Giriş

turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Henüz şifreniz yoksa PTT’den temin edebilirsiniz.

2. KYK Hizmetine Ulaşma

Arama çubuğuna “Yurt Taahhütname Onayı” yazın.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı – Yurt Taahhütname Onayı” hizmetine tıklayın.

3. Bilgilerinizi Kontrol Etme

Sistem otomatik olarak ad, soyad, okul, yerleştiğiniz yurt bilgilerini getirir.

Adres, okul, bölüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.

4. Onaylama

Taahhütname metnini dikkatle okuyun.

"Okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin.

Onayla butonuna basın.

