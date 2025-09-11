KYK taahhütname onayı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Adım adım KYK taahhütname onayı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu sonuçları ardından taahhütname onayı süreci gündem oldu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru sonrasında, KYK burs taahhütname onaylamaları için harekete geçildi.
2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.