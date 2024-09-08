KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı

KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının 7 Eylül'de sona ermesi ardından gözler sonuçlara çevrildi. KYK yedek yurt sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı - 1

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvuruları alındı. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı - 2

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı - 3

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. Bu yıl da aynı günlerde sonuç ilanlarının paylaşılması bekleniyor. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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