KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı
KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının 7 Eylül'de sona ermesi ardından gözler sonuçlara çevrildi. KYK yedek yurt sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvuruları alındı. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?