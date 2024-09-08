KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç e-Devlet ekranı

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. Bu yıl da aynı günlerde sonuç ilanlarının paylaşılması bekleniyor. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.