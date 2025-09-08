KYK yurt yerleştirme sonuçları 2025-2026 bilgisi | GSB KYK yurt yerleştirme sonucu sorgulama ekranı (e-Devlet)

Üniversite kayıt maratonunun tamamlanmasıyla birlikte yurt başvuru işlemleri de tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, yurt müracaatlarını yaptı. KYK yurtlarında şehit eşi, çocuklar, yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar ve diğer şartları sağlayan adaylar ücretsiz olarak konaklayabilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan adaylar, konaklama hakkını kullanmak istemedikleri durumlarda ise kayıt yaptırmayacak. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK yurt başvurularında değerlendirme işlemleri başladı. Öğrencinin eğitim aldığı şehir, ailesinin ekonomik durumu ve diğer birçok kriter dikkate alınarak yurt değerlendirmeleri yapılacak. İşte, KYK yurt sonuçları için beklenen tarih…