KYK yurt yerleştirme sonuçları 2025-2026 bilgisi | GSB KYK yurt yerleştirme sonucu sorgulama ekranı (e-Devlet)

KYK yurt başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Yurt başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan yurt imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrenci başvurularını yaptı. GSB KYK yurt başvuru sonuçları basılı veya posta yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Yurt sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylar için kayıt dönemi başlayacak. Kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, KYK yurt yerleştirme sonuçlarında son durum…

Üniversite kayıt maratonunun tamamlanmasıyla birlikte yurt başvuru işlemleri de tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, yurt müracaatlarını yaptı. KYK yurtlarında şehit eşi, çocuklar, yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar ve diğer şartları sağlayan adaylar ücretsiz olarak konaklayabilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan adaylar, konaklama hakkını kullanmak istemedikleri durumlarda ise kayıt yaptırmayacak. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK yurt başvurularında değerlendirme işlemleri başladı. Öğrencinin eğitim aldığı şehir, ailesinin ekonomik durumu ve diğer birçok kriter dikkate alınarak yurt değerlendirmeleri yapılacak. İşte, KYK yurt sonuçları için beklenen tarih…

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir sonuç takvimi paylaşmadı. Başvuru işlemleri 6 Eylül’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

Genellikle KYK yurt başvurusu değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Başvuru sayısı ve diğer detaylara göre bu süre uzayabilirken sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. 

Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek. 

KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk kayıt ücretini yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak. 

İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.

