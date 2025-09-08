KYK yurt yerleştirme sonuçları 2025-2026 bilgisi | GSB KYK yurt yerleştirme sonucu sorgulama ekranı (e-Devlet)
KYK yurt başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Yurt başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan yurt imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrenci başvurularını yaptı. GSB KYK yurt başvuru sonuçları basılı veya posta yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Yurt sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylar için kayıt dönemi başlayacak. Kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, KYK yurt yerleştirme sonuçlarında son durum…
Üniversite kayıt maratonunun tamamlanmasıyla birlikte yurt başvuru işlemleri de tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, yurt müracaatlarını yaptı. KYK yurtlarında şehit eşi, çocuklar, yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar ve diğer şartları sağlayan adaylar ücretsiz olarak konaklayabilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan adaylar, konaklama hakkını kullanmak istemedikleri durumlarda ise kayıt yaptırmayacak. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK yurt başvurularında değerlendirme işlemleri başladı. Öğrencinin eğitim aldığı şehir, ailesinin ekonomik durumu ve diğer birçok kriter dikkate alınarak yurt değerlendirmeleri yapılacak. İşte, KYK yurt sonuçları için beklenen tarih…