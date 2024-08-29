KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.