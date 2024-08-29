KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama
2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.