KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım

KYK YURT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurularının her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarının ardından açılması bekleniyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı için KYK yurt başvurularının da Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması öngörülüyor. Başvuru tarihleri resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek.