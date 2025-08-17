KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım
Üniversite adaylarının merakla beklediği KYK yurt başvuru takvimi 2025 için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına güvenli ve uygun fiyatlı barınma imkanlarıyla başlamak için KYK yurt başvurularını yakından takip ediyor. İşte 2025 KYK yurt başvuruları için beklenen tarih.
2025-2026 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala gözler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kısa zaman sonra açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin kazandıkları okullar belli olacak ve öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvurularının başlamasını bekleyecek. İşte ayrıntılar...