KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım

Üniversite adaylarının merakla beklediği KYK yurt başvuru takvimi 2025 için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına güvenli ve uygun fiyatlı barınma imkanlarıyla başlamak için KYK yurt başvurularını yakından takip ediyor. İşte 2025 KYK yurt başvuruları için beklenen tarih.

KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım - 1

2025-2026 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala gözler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kısa zaman sonra açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin kazandıkları okullar belli olacak ve öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvurularının başlamasını bekleyecek. İşte ayrıntılar...

EĞİTİM HABERLERİ

KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım - 2

KYK YURT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurularının her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarının ardından açılması bekleniyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı için KYK yurt başvurularının da Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması öngörülüyor. Başvuru tarihleri resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım - 3

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak yurt başvuru ekranına ulaşabiliyor. Başvuruda öğrencinin eğitim bilgileri, aile durumu, gelir durumu ve barınma ihtiyaçları dikkate alınıyor.

KYK yurt başvuru takvimi 2025: KYK yurt başvuruları için geri sayım - 4

KYK YURT BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sırasında bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor.

Üniversite kaydı yaptırılacak şehirdeki yurt tercihleri dikkatle seçilmeli.

Gelir beyanı ve aile bilgileri doğru girilmeli.

Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süresi kaçırılmamalı.

DAHA FAZLA GÖSTER