KYK yurt başvuru tarihleri 2025 bilgisi | KYK devlet yurdu başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre özellikle şehir dışında yurt kazanan adaylar başvuru takvimine odaklandı. KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler ise burs başvuru takvimine odaklandı. Peki KYK yurt başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? İşte, yurt başvuruları için öngörülen tarih…
Gençlik ve Spor Bakanlığı ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere yurt ve burs desteği sağlıyor. Şehir dışından üniversite eğitimi almak için farklı bir şehre taşınacak öğrencilerin genellikle ilk tercihi KYK yurtları oluyor. KYK yurt başvuruları değerlendirirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, üniversite eğitimi alınan şehir vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Yurtlarda öğrencilere kahvaltı, akşam yemeği sağlanıyor. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti ve depozito yatırılıyor. YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos itibarıyla tamamlanırken gözler yurt başvurularında.