KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih sonuçlarının ilanı ardından gündeme gelen konulardan biri de KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) 2024 yılı yurt ve burs başvuruları oldu. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan adaylar, KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü), burs ve kredi başvurularını her yıl farklı tarihlerde alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olacak.

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KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde yurt başvuru sürecinin ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2024 - 2025 dönemi burs başvuru sürecinin benzer şekilde ekim ayı ortasına kadar başlatılması bekleniyor. 

KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara ve burslara başvuru tarihi ile başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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