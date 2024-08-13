KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.



Öğrenciler, yurtlara ve burslara başvuru tarihi ile başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.