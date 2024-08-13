KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu: KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Üniversite tercih sonuçlarının ilanı ardından gündeme gelen konulardan biri de KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) 2024 yılı yurt ve burs başvuruları oldu. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan adaylar, KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK 2024 yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü), burs ve kredi başvurularını her yıl farklı tarihlerde alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olacak.