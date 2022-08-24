KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Haberler 24.08.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:52
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, KYK yurt başvuruları erişime açıldı.
Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman sona erecek?
İşte KYK burs, kredi ve yurt başvurusu hakkında merak edilenler...
YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte, KYK yurt başvuruları da bugün başladı.
Okuyacakları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılaşamak isteyen öğrencilerin başvuracağı KYK yurtları için başvuru ekranı erişime açıldı.
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.