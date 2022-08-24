KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte KYK yurt başvuruları başladı. Okudukları şehirlerdeki barınma ihtiyacını karşılamak için KYK yurt başvurularını yapmaya başlayan öğrenciler bir yandan da başvuruların ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Haberler 24.08.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:52

KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? - 1

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, KYK yurt başvuruları erişime açıldı.

KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? - 2

Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman sona erecek?

İşte KYK burs, kredi ve yurt başvurusu hakkında merak edilenler...

KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? - 3

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte, KYK yurt başvuruları da bugün başladı.

Okuyacakları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılaşamak isteyen öğrencilerin başvuracağı KYK yurtları için başvuru ekranı erişime açıldı.

KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? - 4

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. 

KYK yurt başvuruları başladı | 2022 KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? - 5

KYK YURT BAŞVURULARI NEREN YAPILIYOR?

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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