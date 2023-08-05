KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 GSB KYK yurt başvuru tarihleri)
KYK yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2023 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, binlerce öğrenci gitmek istedikleri üniversiteler için tercihlerini yapıyor. Oturdukları şehirlerin dışındaki üniversitelerden tercih yapan öğrenciler ise KYK yurt başvurularını beklemeye başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için geri sayım başladı. Her eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme gelen KYK yurt başvurularının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağını merak eden öğrenciler tarih araştırmalarına devam ediyor. İşte ayrıntılar.