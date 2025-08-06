KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenciye barınma imkanı sağlanacak. Öğrenciler, başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili detayları merak ediyor. İşte KYK yurt başvurularına dair merak edilenler…
Üniversite tercihlerinin sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihlerini merakla takip ediyor.