KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenciye barınma imkanı sağlanacak. Öğrenciler, başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili detayları merak ediyor. İşte KYK yurt başvurularına dair merak edilenler…

KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde - 1

Üniversite tercihlerinin sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihlerini merakla takip ediyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde - 2

Şu ana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da KYK tarafından resmi bir duyuru paylaşılmış değil; ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuruların Ağustos ayının son haftasında e‑Devlet üzerinden alınmaya başlanması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde - 3

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2024 yılında başvurular 20 Ağustos’ta başlamış ve 24 Ağustos’ta sona ermiş, yurt sonuçları ise 5 Eylül’de açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması öngörülüyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden tamamlayabilecek.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.

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