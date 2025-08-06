KYK yurt başvuruları ne zaman? Gözler 2025 2026 dönemi KYK yurt başvuru döneminde

Şu ana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da KYK tarafından resmi bir duyuru paylaşılmış değil; ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuruların Ağustos ayının son haftasında e‑Devlet üzerinden alınmaya başlanması bekleniyor.