KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK yurt başvurularında sona geliniyor. Üniversite öğrencilerinin merakla takip ettiği başvuru sürecinde son günler yaklaşırken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen adayların işlemlerini geciktirmeden tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının 2 Eylül 2025 başladığını duyurmuştu. Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? - 2

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye genelindeki yurtlarda yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar yapılabilecek. KYK yurt başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? - 3

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yurt başvurularınınbaşlamasıyla birlikte ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? - 4

Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.

DAHA FAZLA GÖSTER