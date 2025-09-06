KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının 2 Eylül 2025 başladığını duyurmuştu. Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.