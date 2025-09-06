KYK yurt başvuruları sona erdi: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
KYK yurt başvurularında sona geliniyor. Üniversite öğrencilerinin merakla takip ettiği başvuru sürecinde son günler yaklaşırken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen adayların işlemlerini geciktirmeden tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının 2 Eylül 2025 başladığını duyurmuştu. Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.