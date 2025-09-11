KYK YURT KAYDI 2025 | KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, gerekli belgeler
KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. İlk yapılan yerleştirme sonrasında yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlaması esastır. Sonuçların ardından öğrenciler belirlenen tarihlerde yurt müdürlükleri aracılığıyla gerekli belgeleri iletecek ve kayıtlarını tamamlayacak. Peki 2025 KYK yurt kayıtları ne zaman, gerekli belgeler neler?
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek adaylar yerleştirilecek. Adaylar sırasıyla ilk kayıt ücretini ödeyecek ve taahhütname onayını yapacak. Bakanlık tarafından tarihlerde yedek alımlar ayrıca yapılacak. Yurda yerleştirilen öğrenciler, kendilerine verilen tarih aralığında öncelikle kayıt ücretini ödeyecekler. Kayıt ücretinin içerisinde gün bazında yatak ücreti, depozito ücreti ve kimlik ücreti bulunmaktadır. Ödenmesi gereken bu tutar sabit olmazken kayıt yaptırılan yurda göre farklılık gösterebilir. Peki KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, detaylar…