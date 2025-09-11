KYK YURT KAYDI 2025 | KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, gerekli belgeler

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. İlk yapılan yerleştirme sonrasında yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlaması esastır. Sonuçların ardından öğrenciler belirlenen tarihlerde yurt müdürlükleri aracılığıyla gerekli belgeleri iletecek ve kayıtlarını tamamlayacak. Peki 2025 KYK yurt kayıtları ne zaman, gerekli belgeler neler?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek adaylar yerleştirilecek. Adaylar sırasıyla ilk kayıt ücretini ödeyecek ve taahhütname onayını yapacak. Bakanlık tarafından tarihlerde yedek alımlar ayrıca yapılacak. Yurda yerleştirilen öğrenciler, kendilerine verilen tarih aralığında öncelikle kayıt ücretini ödeyecekler. Kayıt ücretinin içerisinde gün bazında yatak ücreti, depozito ücreti ve kimlik ücreti bulunmaktadır. Ödenmesi gereken bu tutar sabit olmazken kayıt yaptırılan yurda göre farklılık gösterebilir. Peki KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yurda yerleştirilen öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde öncelikle banka aracılığı ile kayıt ücretini ödeyeceklerdir. Kayıt ücretinin içinde gün bazında yatak ücreti, depozito ücreti ve kimlik ücreti bulunmaktadır. Depozito ücreti kayıt sildirme durumunda öğrenciye iade edilecektir.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, sabit bir tutar olmayıp yurda göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkacaktır.

ÖDEME) den yapabilirsiniz. Yatırmanız gereken ücret, TC KİMLİK numaranızla sorguladığınızda otomatik olarak çıkacaktır.

Ödeme işleminin ardından turkiye.gov.tr’de bulunan “YURT KAYIT İŞLEMLERİ” linkinden taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Bu onay işleminin ardından yurt kaydı gerçekleşmiş olup, öğrenci aynı gün yurtta barınmaya başlayabilir. KYK Taahhütname onayı işlemleri 13 Eylül saat 23.00’a kadar yapılabilir.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversite öğrencileri, kayıt için gerekli belgeleri yerleştikleri yurtların iletişim numaraları aracılığıyla öğrenebilirler.

Yurda gittiğinizde bir adet güncel öğrenci belgesi ve en az 6 adet fotoğraf götürmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında öncelik durumu kodlayan öğrencilerin bu belgelerini kayıt sırasında yurda teslim etmeleri gerekmektedir.

