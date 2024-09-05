KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB (KYK) yurt başvuru sonuçlarını ilan ettiklerini duyurdu.Sonuç duyurusu ardından gözler KYK yurt takvimine çevrildi. Peki, KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen KYK yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.