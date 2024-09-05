KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB (KYK) yurt başvuru sonuçlarını ilan ettiklerini duyurdu.Sonuç duyurusu ardından gözler KYK yurt takvimine çevrildi. Peki, KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? - 1

Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen KYK yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

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KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? - 2

SON GÜN 7 EYLÜL

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? - 3

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK yurt kayıt takvimi: KYK yurt kayıt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? - 4

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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