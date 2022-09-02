KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı)

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 10:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24 Eylül'de başvuruları alınan KYK yurtları için sonuç bekleyişi sürmeye devam ediyor.
Toplam 415 bin öğrencinin başvurduğu KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında erişime açıldı ve yurt başvuruları tamamlandı.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan yurt başvuru sonuçlarının bu yıl da Eylül ayının ilk veya ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla pazartesi günü 105 yeni yurt binasının açılacağını söyleyen Kasapoğlu, "Yurtlarımızın, gençlerimiz ve aileleri açısından büyük bir güven taşıdığından onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.