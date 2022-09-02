KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24 Eylül'de başvuruları alınan KYK yurtları için sonuç bekleyişi sürmeye devam ediyor.

Toplam 415 bin öğrencinin başvurduğu KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?