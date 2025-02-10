KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Yurt Time Spor Projesi'nin 2. dönem başvuru süreci merak ediliyordu. Beklenen açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurt Time Spor Projesi'ne resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Peki, KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? Kimler KYK Yurt Time başvurusu yapabiliyor?

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? - 1

Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen KYK Yurt-Time Spor Projesi için başvurular 10 Şubat 2025 tarihi itibariyle başladı.

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KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? - 2

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

14 Şubat Cuma günü sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor.

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru değerlendirme aşamasında akademik başarı ve öğrencilerin burs/kredi durumunun dikkate alındığı projede yer alan öğrenciler, yirmi altı farklı alanda görev alabiliyor.

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alıyor.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? - 3

GENÇLER HEM SPOR YAPACAK HEM KAZANACAK

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? - 4

Bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi'ne katılanlar üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.

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