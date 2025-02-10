KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

14 Şubat Cuma günü sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor.



Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.



Başvuru değerlendirme aşamasında akademik başarı ve öğrencilerin burs/kredi durumunun dikkate alındığı projede yer alan öğrenciler, yirmi altı farklı alanda görev alabiliyor.



Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alıyor.