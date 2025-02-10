KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı: KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?
Yurt Time Spor Projesi'nin 2. dönem başvuru süreci merak ediliyordu. Beklenen açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurt Time Spor Projesi'ne resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Peki, KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır? Kimler KYK Yurt Time başvurusu yapabiliyor?
Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen KYK Yurt-Time Spor Projesi için başvurular 10 Şubat 2025 tarihi itibariyle başladı.