KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Eylül Pazartesi günü başlayan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt time başvuruları, 24 Eylül Çarşamba günü sona erdi Başvuruda bulunan öğrenciler, KYK Yurt Time Spor başvurularının değerlendirilmesini bekliyor.

KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) Yurt Time Spor projesine, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren veya daha üst sınıflarda öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.

KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular değerlendirilirken öğrencinin akademik başarısı ve burs/kredi durumu dikkate alınıyor.  roje kapsamında gençler idare asistanlığı, yurt eğitim sorumlusu asistanlığı, sosyal medya sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen yirmi iki farklı görevde yer alabiliyor.

KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl (2024) başvuruların sonuçları 26 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle, 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarının ekim ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları, duyuru takvimi doğrultusunda ilan edilecek ve öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLER HEM KAZANACAK HEM SPOR YAPACAK

Projeyle aylık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Yapılan saha araştırmalarında bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi’ne katılan gençler; projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda deneyim kazandırdığını ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.

