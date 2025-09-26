KYK yurt time başvuru değerlendirmeleri başladı: Yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Eylül Pazartesi günü başlayan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt time başvuruları, 24 Eylül Çarşamba günü sona erdi Başvuruda bulunan öğrenciler, KYK Yurt Time Spor başvurularının değerlendirilmesini bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) Yurt Time Spor projesine, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren veya daha üst sınıflarda öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.