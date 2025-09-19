KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi ile öğrenciler hem spor yapıyor hem de harçlık kazanıyor. Başvuruları e-devlet üzerinden kabul edilen proje için öğrencilerin KYK yurtlarında barınıyor olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz dönem şubat ayında başvuruları alınan Yurt-Time projesinde çeşitli görevleri yerine getiren öğrenciler harçlık da elde ediyor. 2025-2026 eğitim yılı için Yurt-Time Spor Projesi başvuru tarihleri bekleniyor.
KYK Yurt-Time Spor Projesi kapsamında geçtiğimiz dönem öğrenciler; idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi yoğun iş gerektirmeyen görevleri yerine getirerek kazanıyordu. Gençler görevlere, her gün 5 dakikalık spor egzersizleri ardından başlıyor. Peki, Yurt-Time proje başvuruları ne zaman?