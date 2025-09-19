KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman?

Öğrenciler projeyle, haftalık en fazla kırk saat görev alma hakkı bulunuyor. Tamamladıkları görevlere göre öğrencilere harçlık ödemesi yapılıyor. Öte yandan işlere başlamadan önce gençler her gün 5 dakikalık egzersizler yapıyor. Böylece öğrenciler, hem spora teşvik ediliyor hem de ekonomik anlamda destekleniyor.