KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi ile öğrenciler hem spor yapıyor hem de harçlık kazanıyor. Başvuruları e-devlet üzerinden kabul edilen proje için öğrencilerin KYK yurtlarında barınıyor olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz dönem şubat ayında başvuruları alınan Yurt-Time projesinde çeşitli görevleri yerine getiren öğrenciler harçlık da elde ediyor. 2025-2026 eğitim yılı için Yurt-Time Spor Projesi başvuru tarihleri bekleniyor.

KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman? - 1

KYK Yurt-Time Spor Projesi kapsamında geçtiğimiz dönem öğrenciler; idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi yoğun iş gerektirmeyen görevleri yerine getirerek kazanıyordu. Gençler görevlere, her gün 5 dakikalık spor egzersizleri ardından başlıyor. Peki, Yurt-Time proje başvuruları ne zaman?

KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman? - 2

YURT-TİME PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve gençlere spor alışkanlığı edinmelerini amaçlayan proje, öğrencilere ekonomik katkı da sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihinde alınmıştı. Bu sene de Eylül ayı sonlanmadan başvuru sürecinin tamamlanması öngörülüyor. Başvurular açıldığında ''https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu'' adresi üzerinden işlem gerçekleştirilecek.

İkinc dönem başvuruları da 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul edilmişti.

KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman? - 3

PROJE, SPOR YAPARKEN KAZANDIRIYOR

KYK yurtlarında barınan öğrenciler, proje kapsamında 26 farklı alanda görev yapabiliyor. Başvurular değerlendirilirken adayların akademik başarıları, burs/kredi durumu dikkate alınıyor.

KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman? - 4

Öğrenciler projeyle, haftalık en fazla kırk saat görev alma hakkı bulunuyor. Tamamladıkları görevlere göre öğrencilere harçlık ödemesi yapılıyor. Öte yandan işlere başlamadan önce gençler her gün 5 dakikalık egzersizler yapıyor. Böylece öğrenciler, hem spora teşvik ediliyor hem de ekonomik anlamda destekleniyor.

