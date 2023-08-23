KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuru tarihinin yanı sıra yurtların 2023-2024 barınma ücret tarifesi de merak konusu oldu. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri - 1

Bu yıl ilk kez üniversiteli olan adayların KYK yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvuru tarihi beklenirken bir yandan da güncel yurt ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte, KYK yurt fiyatları hakkında son bilgiler...

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KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri - 2

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri - 3

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı.

2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri - 4

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

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