KYK yurt ücreti ne kadar olacak? 2023-2024 KYK yurt ücretleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuru tarihinin yanı sıra yurtların 2023-2024 barınma ücret tarifesi de merak konusu oldu. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar?
Bu yıl ilk kez üniversiteli olan adayların KYK yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvuru tarihi beklenirken bir yandan da güncel yurt ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte, KYK yurt fiyatları hakkında son bilgiler...