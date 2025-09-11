KYK yurt ücretleri 2025: GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayacak üniversite öğrencileri aylık ödenecek ücretlere odaklandı. KYK yurtları, kişi sayısına göre 6 farklı gruba ayrılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odaları için ödenen ücret de değişiyor. 2025-2026 KYK yurtlarında kalacak gençler yurt tipine göre KYK fiyatlarını gündeme getirdi. İşte, güncel KYK yurt ücretleri

Üniversite eğitimine başlayacak ya da ara sınıfta eğitimini sürdüren öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. İLk kayı ücreti ardından gençler, aylık olarak KYK yurt parası yatırıyor olacak. Oda tipine göre tutarlar da değişiyor. Oda tipleri 8-2 kişilik olarak 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip şeklinde ayrılmış durumda. KYK yurt fiyatları ne kadar?

KYK 2025 YURT ÜCRETLERİ

GSB KYK yurt ücretlerine yapılan son artışlarla beraber güncel tutarlar şu şekilde oldu:

- Birinci tip oda: 750 TL

- İkinci tip oda: 850 TL

- Üçüncü tip oda: 850 TL

- Dördüncü tip oda: 1050 TL

- Beşinci tip oda: 1150 TL

- Altıncı tip oda: 1250 TL

KYK yurtlarında önceki fiyatları:

- Birinci tip oda: 517,50 TL

- İkinci tip oda: 607,50 TL

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL

- Dördüncü tip oda: 720 TL

- Beşinci tip oda: 765 TL

- Altıncı tip oda: 855 TL

YURT ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMİ

Yurt ücretleri aylık olarak ödenir. Ücretler ayın son günü saat 23.00’e kadar Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.

Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden kesilir. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye, sonraki ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Bu süre sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de kesilerek kayıtları silinir.

