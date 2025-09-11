KYK yurt ücretleri 2025: GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar?

YURT ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMİ

Yurt ücretleri aylık olarak ödenir. Ücretler ayın son günü saat 23.00’e kadar Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.



Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.



Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden kesilir. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye, sonraki ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Bu süre sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de kesilerek kayıtları silinir.