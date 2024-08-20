KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Başvuru süreci ardından gözler KYK yurt ücretlerine çevrildi. Yurt tiplerine göre ücretler değişiklik gösteriyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu?

KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu? - 1

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler bir kez daha ücretlere çevrildi.  KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu? - 2

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Güncel KYK yurt ücretlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu? - 3

Geçen sene dönem yurt ücretleri;  Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlenmişti.

KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu? - 4

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

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