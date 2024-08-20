KYK yurt ücretleri ne kadar, ilk kayıt ücreti belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler bir kez daha ücretlere çevrildi. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.