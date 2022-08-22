KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? | KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri

Haberler 22.08.2022 - 10:28
Üniversite öğrencilerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği YKS 2022 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.
Öğrenciler şimdi okul kayıtlarının yanı sıra gidecekleri şehirlerdeki barınma imkanlarını araştırmaya başladı.
Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İşte KYK burs, kredi ve yurt başvurusu hakkında merak edilenler...
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak.
2022-2023 eğitim dönemi için KYK kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı.
2022 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.
Yurt başvuruları geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başlaması bekleniyor.