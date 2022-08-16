KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? | KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı.