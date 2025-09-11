KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklandı. Yurt başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazarak sonuç ekranına gidebilecek. Tahhütname onayı ise 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı - 1

KYK yurt sonuçları, internet üzerinden erişime açıldı. Adaylara sonuçlar mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak. KYK yurt değerlendirme işlemleri, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer durumlara göre yapıldı. Şehit eşi, şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar, devlet yurtlarında öncelikli olurken ücret alınmayacak. KYK yurt sonuçları ekranında, kayıt hakkı kazanılan yurdun adı, açık adresi, kayıt için gerekli bilgiler ve iletişim numarası yer alacak. Peki KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, KYK yurt sonuçlarına ilişkin detaylar...

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı - 2

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden alınacak. 

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı - 3

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

“KYK yurt sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak.

Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama “ yazarak adaylar sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı - 4

SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı - 5

YEDEK ADAYLAR SIRA BEKLEYECEK

KYK yurt başvuru sonuçları ilan edildikten sonra kayıt dönemi başlayacak. Belirlenen takvimde kayıt yaptırmayan adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonucu sorgulama adresini takip edecek.

