KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı: GSB 2025 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı
KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklandı. Yurt başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. KYK yurt sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazarak sonuç ekranına gidebilecek. Tahhütname onayı ise 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.
KYK yurt sonuçları, internet üzerinden erişime açıldı. Adaylara sonuçlar mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak. KYK yurt değerlendirme işlemleri, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer durumlara göre yapıldı. Şehit eşi, şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar, devlet yurtlarında öncelikli olurken ücret alınmayacak. KYK yurt sonuçları ekranında, kayıt hakkı kazanılan yurdun adı, açık adresi, kayıt için gerekli bilgiler ve iletişim numarası yer alacak. Peki KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, KYK yurt sonuçlarına ilişkin detaylar...