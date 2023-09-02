KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum
GSB yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular devam ederken, KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği de başvurusunu tamamlayan öğrencilerce merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu. Şimdi tüm gözler yurtların açılacağı tarihte. İşte, 2023-2024 KYK yurtlarında son durum...