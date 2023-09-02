KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum

GSB yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular devam ederken, KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği de başvurusunu tamamlayan öğrencilerce merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu. Şimdi tüm gözler yurtların açılacağı tarihte. İşte, 2023-2024 KYK yurtlarında son durum...

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KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum - 3

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurt açılış tarihinde son durum - 4

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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