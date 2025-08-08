LGS 1. nakil (2. tercih) başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS 1. nakil başvuru sonuçlarında son durum, ilk tercihlerinde bir liseye yerleşemeyen binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Lise Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen 2025 yılı 1. nakil başvuru süreci, tercih yapan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk nakil başvuru dönemi tamamlanmıştı. Şimdi gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek? İşte LGS 1. nakil başvuru sonuçları sorgulama ekranı.
2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Şimdi gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak LGS 1. nakil başvuru sonuçları tarihine çevrilmiş durumda. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?