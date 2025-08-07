LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB LGS 1. nakil başvuru sonuç ekranı

LGS 1. nakil başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Lise Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen 2025 yılı 1. nakil başvuru süreci, tercih yapan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk nakil başvuru dönemi tamamlandı. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek? İşte LGS 1. nakil başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

2025 LGS yerleştirme sürecinde heyecan 1. nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla yeniden yükseldi. Öğrenciler, ilk yerleştirmede arzu ettikleri okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce adayla birlikte 1. nakil döneminde şanslarını bir kez daha denedi. Şimdi gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak LGS 1. nakil başvuru sonuçları tarihine çevrilmiş durumda. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

2025 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeye dahil okullar için 1. nakil tercih başvuruları, MEB’in yayınladığı takvime göre 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabildi. Ayrıca yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için de tercih hakkı sunuldu.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle erişebilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

8 Ağustos'ta tamamlanacak ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

