LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştikleri liselerden başka liselere nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 22 Temmuz'da başlayan LGS 1. nakil ek tercih başvuru süreci bugün sona erecek. LGS nakil başvurusunu yapan öğrenciler ise ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi) - 1

2024 LGS 1. nakil sonuçları için geri sayım başladı. 26 Temmuz'da sona erecek olan LGS 1. nakil sürecinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan LGS 1. nakil sonuçlarına çevrilecek. Peki, LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi) - 2

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) nakilleri için süreç başladı. Takvime göre, 1.nakil dönemi 22-26 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlanacak.

Yayımlanan takvime göre; LGS 1. nakil sonuçları 29 Temmuz tarihinde açıklanacak.

LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi) - 3

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi) - 4

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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