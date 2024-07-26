LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS nakil takvimi)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştikleri liselerden başka liselere nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 22 Temmuz'da başlayan LGS 1. nakil ek tercih başvuru süreci bugün sona erecek. LGS nakil başvurusunu yapan öğrenciler ise ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS 1. nakil sonuçları için geri sayım başladı. 26 Temmuz'da sona erecek olan LGS 1. nakil sürecinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan LGS 1. nakil sonuçlarına çevrilecek. Peki, LGS 1. nakil (ek tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?