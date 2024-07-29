LGS 1. nakil sonuçları açıklandı (2024 MEB LGS nakil (ek tercih) sonuçları sorgulama ekranı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. LGS nakil (ek tercih) sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil süreci için internet üzerinden lise boş kontenjanlarını araştıran veliler ve eğitimciler, bu bilgiler kapsamında nakil işlemlerini tamamlamıştı. İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.
2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçları merakla bekleniyordu. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Nakil süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçlarını sorgulama başladı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.