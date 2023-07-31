LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi

LGS 2.nakil (3. tercihler) başvuru tarihleri, 1. dönem nakil sonuçlarının ilanı ardından gündeme geldi. Nakil takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşılmıştı. Peki, LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? İşte LGS nakil takvimi...

LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk nakil süreci sona erdi. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

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LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi - 2

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi - 3

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.


LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi - 4

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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