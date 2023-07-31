LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi
LGS 2.nakil (3. tercihler) başvuru tarihleri, 1. dönem nakil sonuçlarının ilanı ardından gündeme geldi. Nakil takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşılmıştı. Peki, LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? İşte LGS nakil takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk nakil süreci sona erdi. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.