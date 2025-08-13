LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI SONA ERDİ

MEB’in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu dönem, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen veya istediği okula geçmek isteyen öğrenciler için son fırsat niteliği taşıyordu. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulundu.



2. nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'ta sona erdi.