LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen 2. nakil başvuru süreci tamamlandı. İlk yerleştirme ve 1. nakil döneminin ardından istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde şanslarını yeniden denedi. Şimdi ise binlerce öğrenci ve velinin gözü, LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

2025 LGS 2. nakil başvuru döneminin 12 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin gözü 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İlk yerleştirme ve 1. nakil döneminde istedikleri okullara kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, son yerleştirme aşaması olan 2. nakil sonuçları tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimle birlikte LGS 2. nakil sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI SONA ERDİ

MEB’in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu dönem, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen veya istediği okula geçmek isteyen öğrenciler için son fırsat niteliği taşıyordu. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulundu.

2. nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'ta sona erdi.

LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. LGS 2. nakil sonuçlarının saat 11.00 civarında açıklanması bekleniyor.

LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER