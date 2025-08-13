LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB 2025: LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS 2. nakil başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen 2. nakil başvuru süreci tamamlandı. İlk yerleştirme ve 1. nakil döneminin ardından istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde şanslarını yeniden denedi. Şimdi ise binlerce öğrenci ve velinin gözü, LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 LGS 2. nakil başvuru döneminin 12 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin gözü 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İlk yerleştirme ve 1. nakil döneminde istedikleri okullara kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, son yerleştirme aşaması olan 2. nakil sonuçları tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimle birlikte LGS 2. nakil sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?