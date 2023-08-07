LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı. İlk nakil sonuçları ardından, ikinci nakil tercih başvuruları alındı. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.