LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı. İlk nakil sonuçları ardından, ikinci nakil tercih başvuruları alındı. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama) - 1

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama) - 2

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. 

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama) - 3

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama) - 4

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama) - 5

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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