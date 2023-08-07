LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (e-okul VBS üzerinden LGS tercih sonucu sorgulama)

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

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