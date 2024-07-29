LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Lise 2. nakil tercih başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı, LGS 1. nakil ek tercih sonuçlarının ilanı sonrasında merak ediliyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başladı. yerleştirme sonuçlarının ilanının hemen ardından başladı. İlk nakil başvuruları için verilen süre 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.