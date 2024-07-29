LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları, yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularının açıklanmasının ardından başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. nakil için tercihler 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, e-Okul üzerinden LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? - 1

Lise 2. nakil tercih başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı, LGS 1. nakil ek tercih sonuçlarının ilanı sonrasında merak ediliyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başladı. yerleştirme sonuçlarının ilanının hemen ardından başladı. İlk nakil başvuruları için verilen süre 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

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LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? - 2

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklandı.

LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz tarihinde başladı ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

LGS 2. nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? - 3

LGS 2. NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

LGS 2. nakil (ek tercih) başvuruları başladı: MEB e-Okul 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? - 4

3. NAKİL TERCİHLERİ AĞUSTOS'TA

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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